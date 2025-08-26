Ardahan'da 'ölüm dansı' yapan sinekler yoğunlaştı

Ardahan'da 'Bir günlükler' ve 'Mayıs sinekleri' adıyla bilinen sinekler, tarihi Ardahan köprüsü ve çevresinde yoğunlaşarak akşam saatlerinde aydınlatma lambalarının etrafında 'ölüm dansı'nı tamamladı.

Ardahan'da, "Bir günlükler" ve "Mayıs sinekleri" olarak adlandırılan, kelebeği andıran sineklerin "ölüm dansı" tamamlandı.

Genellikle Kura Nehri bölgesinde görülmeye başlanan sinekler, bu yıl tarihi Ardahan köprüsü çevresinde yoğunlaştı.

Köprü bölgesinde akşam saatlerinde toplanan sinekler, aydınlatma lambalarının etrafını sardı.

Sinekler, bu yıl tarihi Ardahan köprüsünün yanı sıra Ardahan Kalesi çevredeki parklarda da görüldü.

Yaklaşık 10 gündür özellikle havanın kararmasıyla yoğunlaşan ve aydınlatma lambalarının etrafını saran sinekler, bazı vatandaşlarca görüntülendi.

Sinekler, yaklaşık yarım saat kanat çırptıktan sonra "ölüm dansı"nı tamamladı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
