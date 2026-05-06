Ardahan'da kar ve dolu etkili oldu
Ardahan'da mayıs ayında etkili olan sağanak, yerini doluya bıraktı. Hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı gerçekleşti ve bölgeler beyaza büründü.
Kent merkezinde etkili olan sağanak, bir süre sonra yerini doluya bıraktı.
Hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde etkili olan karla, Yıldızlı Dağ mevkisi ile Ardahan-Hanak arasındaki bölgeler beyaza büründü.
Kent genelinde sağanak etkisini sürdürüyor.
Kaynak: AA / Günay Nuh