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Ardahan'da Kura Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı

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Ardahan'da etkili olan soğuk hava sebebiyle Kura Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı. Kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı gece sıfırın altında 10.3 dereceye düştü. Soğuk hava nedeniyle Kura Nehri'nin yüzeyi tamamen buz tuttu. Ardahan ve ilçelerinde en düşük hava sıcaklıkları şöyle oldu: Ardahan merkez -10.3, Damal -6.8, Göle -15.4, Hanak -10.2, Posof -4.6, Çıdır -3.3.

ARDAHAN'da etkili olan soğuk hava sebebiyle Kura Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı gece sıfırın altında 10.3 dereceye düştü. Soğuk hava nedeniyle Kura Nehri'nin yüzeyi tamamen buz tuttu. Otomobil camlarının donduğu kentte, bazı vatandaşlar araçlarını battaniyeye sardı. Soğuk havanın etkili olduğu Ardahan ve ilçelerinde en düşük hava sıcaklıkları şöyle oldu

Ardahan merkez -10.3, Damal -6.8, Göle -15.4, Hanak -10.2, Posof -4.6, Çıdır -3.3.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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