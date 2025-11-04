Haberler

Ardahan'da Kızılay Haftası Yürüyüş Etkinliği Düzenlendi

Ardahan'da Kızılay Haftası kapsamında, Türk Kızılay Ardahan Şubesi tarafından organize edilen yürüyüş etkinliğinde, öğrenciler dayanışma ve yardımseverlik temalarını vurguladı.

Ardahan'da Kızılay Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla çocuklarla yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Ardahan Şubesince organize edilen etkinlikte öğrenciler, Kongre Caddesi'ndeki PTT kavşağında toplandı.

Ellerinde Kızılay ve Türk bayrakları taşıyan öğrenciler, yürüyüşlerini 80. Yıl Şehir Stadyumu'nda tamamladı.

Türk Kızılay Ardahan İl Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Şentürk, burada yaptığı konuşmada, 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında Kızılay Haftası'nı kutladıklarını söyledi.

Ardahan'da da öğrencilerle yürüyüş etkinliği yapmayı uygun gördüklerini dile getiren Şentürk, "Dayanışmanın ve yardımseverliğin önemini hatırlatıyoruz. Geleceğin Kızılaycılarının zihinlerinde iyiliğin yer edinmesi gayesi ile tüm Kızılaycıların seferber olduğu bu hafta boyunca düzenlenecek etkinliklere davetlisiniz. Ülkemizin yardımseverliğinin adı olan Türk Kızılay, 157 yıldır olduğu gibi insan ıstırabını dindirmek, iyiliği ve iyilik yapma kültürünü topluma yaymak için ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteriyor. Kızılay, bu çalışmalarıyla geleceğin iyilikseverleri çocuklara ve gençlere anlatma fırsatı buluyor. Kızılaycılık kültürü ve temel ilkelerinin çocuklar ve gençler arasında yaygınlaştırılmasının amaçlandığı hafta boyunca yardımseverliği anlatan etkinlikler de düzenleniyor." diye konuştu.

Şentürk, gençlerle bir süre sohbet ettikten sonra etkinlik sona erdi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
