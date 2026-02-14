Haberler

Ardahan'da kızıl tilkilerin karla kaplı arazide av mesaisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Ardahan'da, kızıl tilkilerin beyaz örtüyle kaplı arazilerde yiyecek bulma çabaları kameraya yansıdı. Karayolları ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yol kenarına ekmek bıraktı.

Ardahan'da kızıl tilkiler, karla kaplı arazide av ararken görüntülendi.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü kentte, gün içinde yüksek noktalarda kar etkisini sürdürdü.

Yaban hayvanları da beyaza bürünen arazilerde yiyecek bulmaya çalışıyor.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sulakyurt mevkisinde bir kızıl tilkinin av arayışı görüntülendi.

Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde yem arayan bir tilki için de Karayolları ekipleri yol kenarına ekmek bıraktı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu

Ekmek bıçağı ile anestezisiz ameliyat! Görüntüler kan dondurdu
Samsunspor, Thomas Reis ile yollarını ayırdı

Son yenilgi bardağı taşırdı! Gece yarısı 03.30'da kovuldu
Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı

1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Kuraklık haritası son yağışlarla yeşile döndü

Derin bir oh çektiren harita!
Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu

Ekmek bıçağı ile anestezisiz ameliyat! Görüntüler kan dondurdu
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış

Yeni bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama