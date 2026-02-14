Ardahan'da kızıl tilkilerin karla kaplı arazide av mesaisi
Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Ardahan'da, kızıl tilkilerin beyaz örtüyle kaplı arazilerde yiyecek bulma çabaları kameraya yansıdı. Karayolları ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yol kenarına ekmek bıraktı.
Ardahan'da kızıl tilkiler, karla kaplı arazide av ararken görüntülendi.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü kentte, gün içinde yüksek noktalarda kar etkisini sürdürdü.
Yaban hayvanları da beyaza bürünen arazilerde yiyecek bulmaya çalışıyor.
Ardahan-Şavşat kara yolunun Sulakyurt mevkisinde bir kızıl tilkinin av arayışı görüntülendi.
Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde yem arayan bir tilki için de Karayolları ekipleri yol kenarına ekmek bıraktı.