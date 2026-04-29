Ardahan'da kayıp olarak aranan kadın ahırda ölü bulundu

Ardahan'da kayıp olarak aranan kadın evinin ahırında ölü halde bulundu.

Ardahan'da kayıp olarak aranan kadın evinin ahırında ölü halde bulundu.

Kent merkezine bağlı Taşlıdere köyünde yaşayan M.Ö'den (60) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine köye sevk edilen jandarma ekipleri, yaptıkları arama çalışmasında M.Ö'nün cansız bedenine evinin ahırında ulaştı.

Başından darbe aldığı belirlenen M.Ö'nün öldürüldüğü şüphesi üzerine ise Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

Ekipler, olayla ilgisi olduğu iddiasıyla köyden kaçan G.S'yi (43) Erzurum'da yakaladı.

Şüpheli G.S'nin M.Ö'nün damadı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Günay Nuh
