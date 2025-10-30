Haberler

Ardahan'da Kar Yağışı ve Buzlanma Ulaşımı Aksattı

Ardahan'da Kar Yağışı ve Buzlanma Ulaşımı Aksattı
Güncelleme:
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma, Ilgar Geçidi'nde çok sayıda TIR'ın yolda mahsur kalmasına ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Karayolları ekipleri bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

ARDAHAN'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oldu. Ardahan-Posof karayolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi'nde buzlanma nedeniyle çok sayıda TIR yolda mahsur kaldı.

Bölgede gündüz etkili olan kar yağışının ardından gece havanın soğumasıyla birlikte Ilgar Geçidi'nde yollar buz tuttu. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti. Buzlanma nedeniyle bazı TIR'lar kayarak yolu kapatırken, karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Karayolları ekipleri bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
