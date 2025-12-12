Ardahan'da kuşların gökyüzündeki dansı görüntülendi
Ardahan'da etkili olan kar yağışının ardından, şehir merkezinde birçok kuş gökyüzünde toplandı ve göz alıcı görüntüler oluşturdu. Kuş sürüsü, akşam saatlerinde gökyüzünde daireler çizerek uçtu.
Ardahan'da kar yağışının ardından gökyüzünde uçuşan kuşlar güzel görüntüler oluşturdu.
Kentte gün boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı, akşam saatlerine doğru durdu.
Yağışın ardından kent merkezinde çok sayıda kuş gökyüzünde toplandı.
Bir süre gökyüzünde daireler çizerek uçan kuşlar, farklı yönlere doğru hareket ederken görüntülendi.
Kuş sürüsü, dakikalar süren uçuşun ardından gözden kayboldu.