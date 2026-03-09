Haberler

Ardahan'da kar, Kars'ta soğuk hava etkili oldu

Güncelleme:
Ardahan'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı cadde ve sokakları beyaz örtüyle kaplarken, Kars'ta soğuk hava etkili oldu. Belediyeler kar ve buzla mücadele çalışmalarına başladı.

Ardahan kar yağışı, Kars'ta ise soğuk hava etkili oldu.

Ardahan'da gece saatlerinde başlayan ve sabaha doğru etkisini artıran yağışla cadde ve sokaklar kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Karayolları ve belediye ekipleri sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması başlattı.

Kars

Kars'ta ise dün etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sakıtları oluştu, belediye ekipleri kar ve buzla mücadele çalışması başlattı.

Akyaka ilçesinde de kar ve soğuk hava etkili oldu.

Kar yağışıyla ilçe merkezi beyaza büründü, bazı evler karla kaplandı.

Kaynak: AA / Günay Nuh
