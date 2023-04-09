Ardahan'da kar yağışı etkili oldu Ardahan'da vatandaşlar, yeni güne karla uyandı.

Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

ARDAHAN - Ardahan'da vatandaşlar, yeni güne karla uyandı.

Ardahanlı vatandaşlar Nisan ayında güne karla uyandılar. Kentt, hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü. Dün sağanağın etkili olduğu Ardahan'da vatandaşlar, yeni güne karla uyandı. Kentin yüksek kesimlerinde daha yoğun görülen kar, beyaz örtü oluşturdu.

Kar yağışı sonrası Karayolları ekipleri, yolların ulaşıma kapanmaması için temizlik çalışmalarına başladı.