Ardahan'da kar ve yağmurun ağırlığına dayanamayan evde göçük oluştu

Ardahan'da kar birikintisi ve yağmurun etkisiyle ağırlaşan toprak damlı bir evde göçük meydana geldi.

Merkeze bağlı Nebioğlu köyünde E.K'ye ait, üstü toprak örtülü evin bir bölümü, çatısında biriken kar kütlesinin üzerine yağan yağmurla artan ağırlığı taşıyamayarak çöktü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ekiplerin incelemesinde olayda kimsenin yaralanmadığı, çökme sonucu evdeki eşyanın hasar gördüğü belirlendi.