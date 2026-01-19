Ardahan'da Türkgözü-Posof-Damal kara yolu zincirsiz tırlara kapatıldı
Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda zincirsiz tırların geçişine izin verilmiyor. Yolda meydana gelen buzlanma nedeniyle karla mücadele ve tuzlama çalışmaları başlatıldı.
Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ile tipi, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı aksatıyor.
Ekipler, yolda karla mücadele ve tuzlama çalışması başlattı.