Haberler

Ardahan'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 11 araç kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalan 11 araç, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 11 araç, ekiplerce kurtarıldı.

Kentin birçok noktasında etkili olan olumsuz hava koşulları ulaşımı aksatıyor.

Kentin güney ve kuzey çevre yolları ile hastane ve otogar çevresindeki farklı noktalarda bazı araçlar yolda kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, mahsur kalan 11 aracı bulundukları yerden halat yardımıyla kurtardı.

Kaynak: AA / Günay Nuh
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin

ABD'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi bugün terk edin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşuya güven 20 yıl hapisle son buldu

Komşuya güven 20 yıl hapisle son buldu
İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı
Manchester United'ın kovduğu Amorim bayram edecek

Aldığı haberle kovulduğuna gram üzülmeyecek
Ramazan günü eksi 4 derecede saatlerce kuyrukta beklediler

Ramazanda buz kesen bekleyiş! Soğuk değil yoksulluk üşüttü
Komşuya güven 20 yıl hapisle son buldu

Komşuya güven 20 yıl hapisle son buldu
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke