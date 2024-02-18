Ardahan'da kar nedeniyle çatısı çöken ahırda 2 büyükbaş hayvan telef oldu
Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Koyunpınar köyünde, yoğun kar kütlesi nedeniyle çöken ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ardahan'da kar nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 2 büyükbaş hayvan telef oldu.
Hanak ilçesine bağlı Koyunpınar köyünde, Nuray Yardımcı'nın hayvanlarının bulunduğu ahırın çatısı, üzerindeki yoğun kar kütlesi nedeniyle çöktü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olayda 2 büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.