Ardahan'da JASAT operasyonunda yakalanan 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Ardahan'da JASAT operasyonunda yakalanan 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan'da jandarmanın JASAT ekiplerince hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Ardahan'da jandarma ekiplerince hırsızlık olaylarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, il genelinde yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda 5 zanlı yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Bir şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA