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Ardahan'da JASAT operasyonunda yakalanan 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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Ardahan'da jandarmanın JASAT ekiplerince hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ardahan'da jandarma ekiplerince hırsızlık olaylarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, il genelinde yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda 5 zanlı yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Bir şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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