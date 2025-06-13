Ardahan'da Jandarma Teşkilatının 186. Yıl Dönümü Kutlamaları

Ardahan'da Jandarma Teşkilatının 186. Yıl Dönümü Kutlamaları
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Ardahan'da Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlerde, Vali Hayrettin Çiçek, jandarmanın önemine değindi ve kutlamalarda asker gösterileri ile çeşitli yarışmalarda ödüller verildi.

Ardahan'da, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören ve etkinlik düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde yapılan kutlamalara, Vali Hayrettin Çiçek, 25'inci Hudut Tugay ve Garnizon Komutanı Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir diğer yetkililer ve jandarma personeli ile aileleri katıldı.

Vali Çiçek, burada yaptığı konuşmada, jandarmanın ve polisin önemli görev yüklendiğini belirterek, yapılan çalışmalarla jandarma ile gurur duyduklarını söyledi.

Devletin sahip olduğu teknik imkan ve kabiliyetlerden jandarmanın da faydalandığını belirten Çiçek, "Bu itibarla 20-30 yıl öncesine göre jandarma teşkilatımızın gayet gelişmiştir. Bu imkanlar sayesinde vatandaşımızın huzurunu sağlama noktasında vazifesini en güzel şekilde ifa etmektedir." dedi.

Kutlamalar, askerlerin gösterileri, müzik dinletisi, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesi ve kurulan stantların gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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