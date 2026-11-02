Ardahan'da Güney Çevre Yolu'nda tırla çarpışan minibüsteki 8 kişi yaralandı

Ardahan'da Güney Çevre Yolu'nda tırla çarpışan minibüsteki 8 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan'da Güney Çevre Yolu'nda 33 NB 013 plakalı tır ile 75 AE 433 plakalı minibüs çarpıştı, minibüste bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Ardahan'da tır ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Güney Çevre Yolu'nda sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen??????? 33 NB 013 plakalı tır ile 75 AE 433 plakalı minibüs çarpıştı.
Kazada minibüste bulunan 8 kişi yaralandı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA