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Ardahan'da Güney Çevre Yolu'nda tırla çarpışan minibüsteki 8 kişi yaralandı

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Ardahan'da Güney Çevre Yolu'nda 33 NB 013 plakalı tır ile 75 AE 433 plakalı minibüs çarpıştı, minibüste bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ardahan'da tır ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Güney Çevre Yolu'nda sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen??????? 33 NB 013 plakalı tır ile 75 AE 433 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada minibüste bulunan 8 kişi yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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