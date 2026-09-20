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Ardahan'da gözaltına alınan 10 şüpheliden kayınpeder ile damat tutuklandı

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Ardahan kent merkezinde Turan ve Kızıl aileleri arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Polis müdahalesiyle sona eren kavgaya karıştığı öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen kayınpeder ile damat tutuklandı; diğer 8 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Ardahan'da kayınpeder ile damat arasında başlayan ve ailelerin karışması üzerine büyüyen kavgada gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kent merkezinde Turan ve Kızıl aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle sona eren kavgaya karıştığı öne sürülen 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden kayınpeder ve damat tutuklandı. Diğer 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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