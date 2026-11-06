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Ardahan'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

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Ardahan'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir şüpheli, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ardahan'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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