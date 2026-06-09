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Ardahan'da dolu yağışı kenti beyaza bürüdü

Ardahan'da dolu yağışı kenti beyaza bürüdü
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Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, kent merkezini kısa sürede beyaza bürüdü. Fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, araçlarını korumak için battaniye ve karton kullandı.

ARDAHAN'da etkili olan dolu yağışı, kent merkezini kısa sürede beyaza bürüdü. Fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran dolu yağışı, cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı. Aniden bastıran dolu yağışı, yaşamı olumsuz etkilerken, araçlarının zarar görmesinden endişe eden vatandaşlar otomobillerini battaniye, halı ve kartonlarla örterek korumaya çalıştı. Yağış sırasında bazı sürücüler araçlarını kapalı alanlara çekmeye çalışırken, vatandaşlar da cep telefonu kameralarıyla dolu yağışını görüntüledi. Kısa süre etkili olmasına rağmen kent merkezinde kar yağışını andıran görüntüler oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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