Ardahan'da Düzensiz Göçle Mücadele: 49 Operasyon Gerçekleştirildi

Ardahan'da Düzensiz Göçle Mücadele: 49 Operasyon Gerçekleştirildi
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, 9 aylık süreçte düzensiz göçle mücadelede 49 operasyon gerçekleştirildiğini ve 131 düzensiz göçmenle ilgili işlem yapıldığını açıkladı.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kentte ocak ayından bu yana olan 9 aylık süreçte, güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadelede yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Vali Hayrettin Çiçek valilikte düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, 9 aylık süreçte düzensiz göçle ilgili 49 operasyonun düzenlendiğini söyledi.

Operasyonlarda 131 düzensiz göçmenle ilgili işlem yapıldığını ifade eden Çiçek, "Düzensiz göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla polis ve jandarmamız üstün gayret sarf ediyor. Bu operasyonlarda göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla yakalanan 35 şüpheliden 29'u tutuklandı, 6 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı." dedi.

Çiçek, asayişle ilgili basını bilgilendirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

BMW Togg'a çarptı! Sonuç bakın ne oldu

Dinamo Zagreb'in hocasından Fenerbahçe'ye olay sözler

