Ardahan'da Düzensiz Göçle Mücadele: 49 Operasyon Gerçekleştirildi

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, kentte ocak ayından bu yana olan 9 aylık süreçte, güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadelede yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Vali Hayrettin Çiçek valilikte düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, 9 aylık süreçte düzensiz göçle ilgili 49 operasyonun düzenlendiğini söyledi.

Operasyonlarda 131 düzensiz göçmenle ilgili işlem yapıldığını ifade eden Çiçek, "Düzensiz göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla polis ve jandarmamız üstün gayret sarf ediyor. Bu operasyonlarda göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla yakalanan 35 şüpheliden 29'u tutuklandı, 6 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı." dedi.

Çiçek, asayişle ilgili basını bilgilendirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.