Ardahan'da dondurucu soğuklar; çamaşırlar dondu
Ardahan'da hava sıcaklığı sıfırın altında 28,7 dereceye düştü. Soğuklar, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek çamaşırların donmasına, ev ve iş yerlerinin camlarının buz tutmasına neden oldu. Sürücüler, özellikle sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmakta zorlandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel