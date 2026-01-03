Ardahan'da dondurucu soğuklar; çamaşırlar dondu

Ardahan'da dondurucu soğuklar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 28,7'ye düştüğü kent merkezinde, balkona asılan çamaşırlar askıda dondu. Ev ve iş yerlerinin camları da buz kesti, sürücüler özellikle sabah saatlerinde zor anlar yaşadı. Sürücüler, araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel