Ardahan'da dondurucu soğuklar; çamaşırlar dondu

Güncelleme:
Ardahan'da hava sıcaklığı sıfırın altında 28,7 dereceye düştü. Soğuklar, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek çamaşırların donmasına, ev ve iş yerlerinin camlarının buz tutmasına neden oldu. Sürücüler, özellikle sabah saatlerinde araçlarını çalıştırmakta zorlandı.

Ardahan'da dondurucu soğuklar, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 28,7'ye düştüğü kent merkezinde, balkona asılan çamaşırlar askıda dondu. Ev ve iş yerlerinin camları da buz kesti, sürücüler özellikle sabah saatlerinde zor anlar yaşadı. Sürücüler, araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
