2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi'ne çığ düştü, iş makineleri kar altında kaldı

'CANIMIZI KURTARDIK'

Ardahan'da Sahara Geçidi'nde karla mücadele ederken düşen çığın altından kendi imkanları ile kurtulan işçiler, yaşadıklarını anlattı. Kar yığını altında kalan iş makinelerini çıkarmaya çalışan işçilerden biri, "Bugün ayın 26'sı. Çığın altında kaldık. Makineleri çıkarttık, canımızı kurtardık" dedi. Kurtarma çalışmalarına katılan başka bir işçi de ikinci bir çığ tehlikesine dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı