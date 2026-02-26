Haberler

2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi'ne çığ düştü, iş makineleri kar altında kaldı

Ardahan'da Sahara Geçidi'nde meydana gelen çığın altında kalan işçiler, kendi çabalarıyla kurtulmayı başardı. İş makinelerini çıkarmaya çalışan işçiler yaşadıkları zorlukları ve ikinci bir çığ tehlikesini aktardı.

'CANIMIZI KURTARDIK'

Ardahan'da Sahara Geçidi'nde karla mücadele ederken düşen çığın altından kendi imkanları ile kurtulan işçiler, yaşadıklarını anlattı. Kar yığını altında kalan iş makinelerini çıkarmaya çalışan işçilerden biri, "Bugün ayın 26'sı. Çığın altında kaldık. Makineleri çıkarttık, canımızı kurtardık" dedi. Kurtarma çalışmalarına katılan başka bir işçi de ikinci bir çığ tehlikesine dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
