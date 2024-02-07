Ardahan'da Çığ Felaketi: 4 Ev Çöktü, 17 Büyükbaş Hayvan Öldü
Ardahan'ın Posof ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu Derindere köyünde 4 evin üzerine çığ düştü. Mahsur kalan 11 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, ahırlardaki 17 büyükbaş hayvan öldü.
ARDAHAN'ın Posof ilçesi Derindere köyünde 4 evin üzerine çığ düştü. Mahsur kalan 11 kişi kendi imkanları kurtulurken; çöken ahırlardaki 17 büyükbaş öldü.
Kentte 2 gün boyunca yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı 1 metreyi aşarken; Posof ilçesi Derindere köyünde 4 evin üzerine çığ düştü. 11 kişi evlerde mahsur kalırken; ahırlar da çöktü. Mahsur kalanlar kendi imkanları ile evlerden çıkarken; ahırlardaki 17 büyükbaş öldü. İhbar üzerine köye giden AFAD ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.