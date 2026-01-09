Haberler

Ardahan'da üzerine kar ve buz kütlesi düşen otomobilde hasar oluştu

Güncelleme:
Ardahan'daki Karagöl Mahallesi'nde park halindekine bir otomobilin üzerine binanın çatısından kar ve buz kütlesi düştü. Olayda yaralanan olmadı, ancak otomobilde hasar meydana geldi.

Ardahan'da çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşen otomobilde hasar meydana geldi.

Karagöl Mahallesi Koca Mustafa Paşa Caddesi'nde park halindeki 06 BIL 195 plakalı otomobilin üzerine, bir binanın çatısından buz ve kar kütlesi düştü.

Yaralananın bulunmadığı olayda, otomobilin camı ve tavanında hasar oluştu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
