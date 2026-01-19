Haberler

Ardahan'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 45 köy yolu açıldı

Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 45 köy yolunda ulaşım, İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla yeniden sağlandı. Yetkililer, kar ve tipinin etkisini sürdürdüğünü ve sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

Ardahan'da kar nedeniyle kapanan 45 köy yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

Kent genelinde etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kar ve tipi nedeniyle kapanan 45 köy yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin, AA muhabirine, köy yollarındaki karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Sabah saatlerinde ulaşıma kapanan 45 köy yolunda yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Emin, "An itibariyle tüm yollarımız açıldı. Ekipler, açılan söz konusu yollarda genişletme çalışması yürütüyor. Ancak, kar ve tipi etkisini sürdürmesi dolayısıyla sürücülerimizin tedbirli olmalarını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
