Ardahan AFAD Müdürü Polat'ın acı günü
Ardahan AFAD İl Müdürü Selim Polat'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eşi Fatma Polat, memleketi Artvin'de düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Törene vali, vali yardımcısı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Ardahan AFAD İl Müdürü Selim Polat'ın eşi Fatma Polat'ın cenazesi, memleketi Artvin'de toprağa verildi.
Ardahan'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 48 yaşındaki Fatma Polat için Artvin Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Polat'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Dere Mahallesi'ndeki Çakmakçılar Mezarlığında defnedildi.
Cenaze törenine Polat'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Artvin Vali Yardımcısı Berker Çırak, Artvin AFAD Müdürü Kemal Şenlioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ve vatandaşlar katıldı.