Haberler

Ardahan'a erken gelen leylekler kara yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ARDAHAN'a erken gelen leylekler, kara yakalandı.

ARDAHAN'a erken gelen leylekler, kara yakalandı. Kent merkezinde yaptıkları yuvalarına yerleşen leylekler, kar altında görüntülendi.

Doğuyu etkisi altına alan yoğun kar, Ardahan'ı beyaza bürüdü. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Ilgar Dağı Geçidi ile Ardahan'ı Şavşat'a bağlayan Sahara Geçidi ulaşıma kapandı. Kent merkezinde 52 santimetre, kırsalda bir metreye yaklaşan kar kalınlığı nedeniyle 132 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent merkezinde Ardahan Belediyesi ekipleri temizlik çalışması yaparken, Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri yollarda mücadelesini sürdürüyor. Bu arada Ardahan'a gelen 'baharın müjdecisi' leylekler kara yakalandı. Elektrik direkleri ve bina çatılarındaki yuvalarına yerleşen leylekler, kar yağışı altında görüntülendi. Yoğun kar yağışına rağmen yuvalarını terk etmemesi dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali

İşte Abdullah Öcalan'ın son hali
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Juventus-Galatasaray maçının uzatma dakikalarında ayin yapıldı iddiası

Tartışma yaratan görüntü!
Fener maçında satılan sosisliye bakın

Fener maçında satılan sosisliye bakın
Nişantaşı'nın ortasında ihanet kavgası! Tuğçe Tayfur çileden çıktı

Nişantaşı'nın ortasında ihanet kavgası! Çileden çıktı
Yeni dönem fena can yakacak! Bunları yapanların ehliyeti gidecek

Yeni dönem çok can yakar! Bunları yapanların ehliyeti gidecek
Juventus-Galatasaray maçının uzatma dakikalarında ayin yapıldı iddiası

Tartışma yaratan görüntü!
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti

Boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti
Sergen Yalçın yine gecelerde! Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi pişman etti

Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi bin pişman etti