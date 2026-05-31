Hafif ticari araca silahlı saldırıda öldü, eşi ve oğlu yaralandı

Diyarbakır Ergani'de arazi meselesi nedeniyle husumetli olduğu yakınlarının silahlı saldırısına uğrayan Hüseyin Şenol hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı.

DİYARBAKIR'da Hüseyin Şenol, hafif ticari araçla seyir halindeyken arazi meselesi nedeniyle husumetli olduğu yakınlarının silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Şenol'un araçtaki eşi ve oğlu ise yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Ergani ilçesi kırsal Çukurdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre; Hüseyin Şenol, hafif ticari araçla seyir halindeyken, arazi meselesi nedeniyle husumetli olduğu yakınlarının silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Şenol'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç devrildi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Hüseyin Şenol'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Şenol'un yaralanan eşi ve oğlu ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
