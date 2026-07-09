Haberler

Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren şüpheli, tutuklandı

Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren şüpheli, tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu ağabeyi, yengesi ve yeğenini tabancayla öldüren Muharrem Gülen, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu ağabeyi, yengesi ve yeğenini tabancayla vurarak öldüren Muharrem Gülen (61), tutuklandı.

Olay, 7 Temmuz'da, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Muharrem Gülen, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetlisi olan ağabeyi Mehmet Gülen (66), yengesi Emine Gülen (58) ile yeğeni Resul Gülen'in (39) iş yerine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Muharrem Gülen, tabancayla 3 kişiye ateş etti. Resul Gülen'in olay yerinde öldüğü belirlenirken, Mehmet ve Emine Gülen ise kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdi.

1 GÜN SONRA TESLİM OLDU

Olayın ardından kaçan Muharrem Gülen, 1 gün sonra emniyete teslim oldu. Emekli imam olduğu öğrenilen şüphelinin ifadesinde, ağabeyi ve yeğeniyle uzun süredir arazi anlaşmazlığı yaşadıklarını, olay günü ise çıkan tartışmanın büyümesi üzerine ateş ettiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Kardeşler arasındaki arazi anlaşmazlığının bir süredir devam ettiği, yaklaşık 45 gün önce hayatını kaybeden annelerinin ardından husumetin arttığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

Fikstür çekildi! Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi! Dünyaya böyle servis ettiler

İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti

Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem! Meloni'nin kararı dikkat çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paris'te Charlize Theron rüzgarı! Süper mini şortuyla yıllara meydan okudu

Paris'ten rüzgar gibi geçti! Mini şortuyla yıllara meydan okudu
Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı

Vahşi saldırı kamerada! Dişi aslanın saldırısına uğrayan çoban ağır yaralandı
Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be

Emekliden genç kadına uygunsuz teklif: Nefsine hakim ol be
Arkadaş kavgası can aldı! 19 yaşındaki gencin acı sonu

Arkadaş kavgası can aldı! 19 yaşındaki gencin acı sonu
Elini uzattı ancak karşılık alamadı! Kura çekimine damga vuran anlar

Kura çekimine damga vuran anlar! Elini uzattı ancak karşılık alamadı

MSB'den Miçotakis'e yanıt: TSK kendisine tehdit oluşturmayan kimseye tehdit değildir

MSB'den Miçotakis'e tarihi ayar!
Eşini 15 parçaya ayıran kadının 'Nasıl kestin' yanıtı salonu buz kestirdi

Eşini 15'e bölen kadının "Nasıl kestin" yanıtı salonu buz kestirdi