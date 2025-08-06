Arazi Anlaşmazlığı Yangına Sebep Oldu

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir gelin, kayınpederiyle yaşadığı arazi anlaşmazlığı nedeniyle tarım arazisinde yangın çıkardı. Yangında 30 dönüm alan zarar gördü ve gelin Y.E. gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki tarım arazisi yangınını, kayınpederiyle yaşadığı arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkardığı belirlenen gelin gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Konuklu Mahallesi'nin üst kısmındaki tarım arazisinde çıkan ve 30 dönüm alana zarar veren yangına ilişkin çalışma yürüttü.

Yangını çıkardığı tespit edilen Y.E. (40), gözaltına alındı.

Y.E'nin ifadesinde, yangını arazi anlaşmazlığı yaşadığı kayınpederine kızdığı için çıkardığını söylediği öğrenildi.

Konuklu Mahallesi'ndeki yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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