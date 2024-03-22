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Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Tartıştığı Kişiyi Öldüren Zanlı Yakalandı

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Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde yaklaşık 5 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kişiyi öldüren zanlı Manisa'da yakalanarak tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, İmrallı köyünde İbrahim Cırık'ı av tüfeğiyle öldüren firari zanlı Ç.K'nin (74), Manisa'nın Salihli ilçesinde olduğunu belirledi.

Ekipler, ilçede saha araştırması, teknik ve fiziki takip ile KGYS, PTS ve çok sayıda kamera görüntüsünün analizini yaptı.

Firari zanlı Ç.K, gizlendiği Sarıpınar Mahallesi'ndeki evinde sahte kimlikle yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına getirilen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Suç Araştırma Timi Jandarma Salihli Manisa Bayat JASAT Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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