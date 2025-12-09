Haberler

Bu nasıl para hırsı! Bir avuç toprak için 13 yaşındaki kardeşini öldürdü

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 24 yaşındaki Ayhan Bulut, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada 13 yaşındaki kardeşini pompalı tüfekle öldürdü. Çocuğun cansız bedeni morga kaldırılırken jandarma ekipleri kaçan ağabey için yakalama çalışması başlattı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Ağveren Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde vahşet yaşandı. İddiaya göre; arazi anlaşmazlığı yüzünden 2 kardeş arasında tartışma çıktı.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞINDA KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Büyüyen tartışmada Ayhan Bulut (24), yanında bulunan pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, 7'nci sınıf öğrencisi Mehmet Bulut'a (13) isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet Bulut'u görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bu nasıl para hırsı! Arazi yüzünden 13 yaşındaki kardeşini öldürdü

YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Ekiplerin yaptığı kontrolde, Bulut'un hayatını kaybettiğini belirlendi. Mehmet Bulut'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma kaçan Ayhan Bulut'un yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Cinayetlerin tek sebebi Tayyp

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme46
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa muh:

13 yaşındaki çocuk toprak için, miras için büyüğü ile tartışmaz. Ağzını açacak olsa susda otur yerine derler oldu büyümez. Ya büyüklerin kavgasında kazara vuruldu, ya da daha farklı bir şeyler gelişti...

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRIZGAR:

Eskiden okumamış cahil vardı şimdi ise okumuş cahil bir toplum yaratıldı. Çok tehlikeli

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMEHMET Verda:

O bölgenin makus talihi

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAnkaragüçlü:

Büyük ihtimal babadan öz anneden üvey kardeşler. Annelerinin doldurması yüzünden olmuştur.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
