Bu nasıl para hırsı! Bir avuç toprak için 13 yaşındaki kardeşini öldürdü
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 24 yaşındaki Ayhan Bulut, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada 13 yaşındaki kardeşini pompalı tüfekle öldürdü. Çocuğun cansız bedeni morga kaldırılırken jandarma ekipleri kaçan ağabey için yakalama çalışması başlattı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Ağveren Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde vahşet yaşandı. İddiaya göre; arazi anlaşmazlığı yüzünden 2 kardeş arasında tartışma çıktı.
ARAZİ ANLAŞMAZLIĞINDA KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ
Büyüyen tartışmada Ayhan Bulut (24), yanında bulunan pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, 7'nci sınıf öğrencisi Mehmet Bulut'a (13) isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet Bulut'u görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Ekiplerin yaptığı kontrolde, Bulut'un hayatını kaybettiğini belirlendi. Mehmet Bulut'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma kaçan Ayhan Bulut'un yakalanması için çalışma başlattı.