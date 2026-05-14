Eskişehir'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kırsal Cevizli Mahallesi'nde, M.S. ve E.S, amcası S.S. ve amcasının oğlu İ.S. ile arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. av tüfeğiyle ateş açarak İ.S. ve S.S.'yi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede İ.S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Vücuduna isabet eden fişekle yaralanan S.S. ise ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

M.S. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İ.S.'nin cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
