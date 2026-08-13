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Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti

Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti
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Bolu'nun Mengen ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada R.Ç., husumetli olduğu Tayfun Muhammed Sönmez ve babası Tahsin Sönmez'i tüfekle vurarak öldürdü. Olay yerinde hayatını kaybeden baba-oğul için sağlık ekipleri müdahale edemedi. Kaçan şüpheli R.Ç.'nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

BOLU'nun Mengen ilçesinde R.Ç., 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle husumetli olduğu Tayfun Muhammed Sönmez ile babası Tahsin Sönmez'i tüfekle vurarak öldürüp, kaçtı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Mengen ilçesi Gökçesu beldesi Hürriyet Mahallesi Sağlık Caddesi'nde meydana geldi. R.Ç. ile husumetli olduğu Tayfun Muhammed Sönmez ve babası Tahsin Sönmez arasında 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.Ç., yanında getirdiği tüfekle, baba ve oğluna ateş etti. Tahsin Sönmez ile oğlu kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan R.Ç.'nin yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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