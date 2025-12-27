Haberler

Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada iki kişi tutuklandı. A.Y. hastaneye kaldırılırken, D.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İslahiye ilçesine bağlı Şerikanlı Mahallesi'nde A.Y. ile M.Y, D.Y. ve M.Y. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y, tartıştığı kişilerce darbedildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.Y. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olayı çıkaran şüpheliler gözaltına alınırken adliyeye sevk edilen D.Y. ve M.Y. tutuklandı, M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da ilçe belediyesine operasyon! Üst düzey isim gözaltında
Bakan Ersoy'un da katıldığı toplantıya Sinem Ünsal damga vurdu

Yanındakinin kim olduğunu hatırlayınca anında bacağını indirdi
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

Geniş Aile'nin Cevahir'i son haliyle üzdü
Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

Galericilerin oyununu bozan sistem uzatıldı
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a: Olağanüstü kongre kararı al

Saran'ı ziyaret eden Ali Koç, önerisini hemen söylemiş: Bu kararı al