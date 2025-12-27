Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan arazi anlaşmazlığı kavgasında 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İslahiye ilçesine bağlı Şerikanlı Mahallesi'nde A.Y. ile M.Y, D.Y. ve M.Y. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y, tartıştığı kişilerce darbedildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.Y. kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olayı çıkaran şüpheliler gözaltına alınırken adliyeye sevk edilen D.Y. ve M.Y. tutuklandı, M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.