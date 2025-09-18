Haberler

Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! 3 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde akraba iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada üç kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Tınazdere Mahallesi'nde iddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile arasında tartışma çıktı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı Tınazdere Mahallesi'nde iddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile arasında tartışma çıktı.

ARAZİ TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Kısa sürede büyüyen tartışma, tüfek ve tabancaların kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Vahap Alpaslan (21) ve Hakan Alpaslan'ın (21) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kavgada ağır yaralanan Doğan Karakurt (41) ise yapılan ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Oğuzeli Devlet Hastanesi'nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Silahlı kavgada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Jandarma ekipleri taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMotto Premium Hotel info:

al bak şimdi orada istedıgın kadar var.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSimurg Anka:

Ne geçti elinize birbirinizi öldürünce. Öbür tarafa götürdünüz mü arazinizi?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
