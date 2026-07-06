Haberler

Şanlıurfa'da kuzenlerin silahlı arazi kavgası; 1 ölü

Şanlıurfa'da kuzenlerin silahlı arazi kavgası; 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Mehmet Cihat Özağaçhanlı hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Mehmet Cihat Özağaçhanlı (52), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde, kırsal Aslanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Mehmet Cihat Özağaçhanlı, yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, Özağaçhanlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet Cihat Özağaçhanlı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, silahlı kavgaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti

Trump'ın Ankara programı belli oldu! Anıtkabir kararı değişti
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek

Ankara'da ilk kez sokağa indi! Markayı fark eden gururunu saklamıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT'den yeni gaf! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti

TRT'den yeni dünya kupası gafı! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti
ABD saldırılarında öldüğü iddia edilen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi

Öldüğü söylenen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi
Cezaevinde büyük isyan! 25 kişi hayatını kaybetti

Cezaevinde büyük isyan! Bilanço korkunç boyutlarda
İngiltere'ye Henderson şoku! Kutlamada ağır sakatlandı

Turnuvanın favorisinde ağır kayıp! Kutlama yaparken kolunu kırdı
Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti

Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti
Maçın skorunu unutturan dans! İki taraftarın görüntüsü olay oldu

Maçın skorunu unutturan görüntü
Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi! Maliyeti dudak uçuklattı

Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi