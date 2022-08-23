Araştırma: Uzun süre sonra sahiplerine kavuşan köpekler sevinçten ağlayabilir Güncel Haberler Yapılan araştırmada, köpeklerin sahiplerine kavuştuğu anlarda sevinçten ağlayabildiği ortaya konuldu. Yapılan araştırmada, köpeklerin sahiplerine kavuştuğu anlarda sevinçten ağlayabildiği ortaya konuldu. "Current Biology" dergisinde yayımlanan araştırmada, Japon bilim insanları, uzun zaman sonra sahipleriyle bir araya gelen 22 köpeğin davranışlarını inceleyen bir çalışma yürüttü. Çalışmada, 5 ila 7 saat aralığında sahibinden uzak kalan köpeklerin, sahipleriyle buluşmadan önce gözlerinin altına kağıt parçaları yerleştirildi. Davranışları takip edilen köpeklerin, yalnızca sahipleriyle bir araya geldiğinde gözyaşı döktüğü tespit edildi. Uzmanlar, uzun zaman sonra sahiplerine kavuşan köpeklerin o anlarda sevinçten ağlayabildiğini belirledi. Bunun yanı sıra köpeklerin gözyaşlarının duyguyla ilgili olup olmadığını anlamak üzere oksitosin içeren hormon verildiği ve böylelikle köpeklerin gözyaşlarının arttığı kaydedildi. Araştırmanın yazarlarından Takefumi Kikusui, "Hayvanların, sahipleriyle yeniden bir araya geldiği durumlarda sevinçten gözyaşı döktüğünü bilmiyorduk." değerlendirmesini yaptı. Güncel Kaynak: AA / Burcu Yağcı Japon Güncel Haberler

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