Aras Nehri'ne Düşen Serkan Akbaba'nın Cansız Bedeni Bulundu

Aras Nehri'ne Düşen Serkan Akbaba'nın Cansız Bedeni Bulundu
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Erzurum'un Köprüköy ilçesinde balık tutarken Aras Nehri'ne düşerek kaybolan Serkan Akbaba'nın cansız bedeni, arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ERZURUM'un Köprüköy ilçesinde balık tutarken Aras Nehri'ne düşerek kaybolan Serkan Akbaba'nın (36) cansız bedeni bulundu.

Olay, dün öğleden sonra Köprüköy ilçesine bağlı kırsal Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Balık tutmak için Aras Nehri'ne giden Serkan Akbaba, dengesini kaybederek suya düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, Jandarma, sağlık ve İtfaiye ekibi sevk edildi. AFAD'a ait 4 su altı ve su üstü arama kurtarma personeli ile 14 arama kurtarma görevlisi, 3 dron ekibi, Jandarma Arama Kurtarma'dan (JAK) 4 dalgıç, UMKE ve 112 Sağlık'tan 8, Köprüköy Jandarma Özel Harekat'tan (JÖH) 5, Köprüköy Jandarma Asayiş'ten 5, Köprüköy İtfaiye'den 4 olmak üzere toplam 47 görevli 11 araçla arama çalışması yaptı. Aramalar sonucunda Serkan Akbaba'nın suya düştüğü yerden 2 kilometre uzakta cansız bedeni bulundu. Dalgıçlar tarafından suda çıkarılan Akbaba'nın cesedi Erzurum Adli Tıp morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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