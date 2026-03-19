Komor Adaları dışında Arap ülkelerinde Ramazan Bayramı yarın idrak edilecek

Suudi Arabistan ve birçok Arap ülkesinde hilalin görülmesi nedeniyle Ramazan Bayramı yarın kutlanacak. Ancak, Komor Adaları'nda hilal görünmediği için bayram bir gün gecikecek.

Suudi Arabistan'ın da arasında olduğu çok sayıdaki Arap ülkesinde hilalin görülmesi nedeniyle Ramazan Bayramı yarın idrak edilecek.

Suudi Arabistan, Mısır, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Ürdün, Suriye, Lübnan, Filistin, Yemen, Somali, Fas, Cezayir, Libya, Tunus, Sudan, Moritanya ve Cibuti'de yarın Ramazan Bayramı'nın ilk günü ilan edildi.

Komor Adaları'nda ise hilal görünmediği gerekçesiyle bayram bir gün sonra yani 21 Mart Cumartesi kutlanacak.

Bazı İslam ülkelerinin hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle İslam ülkeleri farklı günlerde bayram yapıyor.

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
