Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Arap Koalisyonu Sözcüsü, Riyad bölgesinde bir İHA'nın imha edildiğini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad bölgesinde bir İHA'nın engellendiğini ve imha edildiğini açıkladı. Maliki, açıklamasını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad bölgesinde bir insansız hava aracının (İHA) engellendiğini açıkladı.

Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Arap Koalisyonu Sözcüsü, Riyad bölgesinde bir İHA'nın engellendiği ve imha edildiğini belirtti.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Orayı bir dönem gazino olarak işlettiler

"Orayı bir dönem gazino olarak işlettiler, bunlara fırsat vermeyeceğiz"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17 yıl önce kaybolan Gülşen Uyar'ın evi kundaklanmış! Kazıda kemiklerin yanında balta bulundu

Evin altından kemik ve balta çıktı! Evi yakan komşu konuştu
Emret Komutanım'ın yıldızıydı! Arda Kural'ın yeni işi şaşırttı

Yerli Leonardo DiCaprio deniyordu! Yeni mesleği şaşırttı
Yeni sektöre adım attı! Wanda Nara'dan olay sahneler

Bir dönem yenge deniyordu! Sahneleri olay oldu
Serik'teki düğünde ziraat mühendisi damada gübre dolu çuval hediye edildi

Düğünde ilginç olay! Damada verilen hediye şok etti
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye sert sözler: Korkaklar her şeyi berbat etti

Pezeşkiyan'dan olay sözler: Korkaklar her şeyi berbat etti
Türkiye'yi yasa boğan iki acı haber! Biri albay, diğeri astsubay

Türkiye'yi yasa boğan iki acı haber! Biri albay, diğeri astsubay
Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü

Katliam gibi kaza! 4'ü çocuk, 6 kişi yaşamını yitirdi