Arap Koalisyonu, Husilerin Taif yönüne attığı balistik füzeyi imha etti

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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın Taif kenti yönüne fırlatılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellenerek imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Maliki, hava savunma sistemlerinin Husiler tarafından Taif yönüne atılan balistik füzeyi tespit ederek imha ettiğini belirtirken, saldırı girişiminin sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını ifade etti.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor. Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar sürerken Husiler, Suudi Arabistan topraklarını sık sık balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA