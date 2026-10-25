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Arap Koalisyonu, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine attığı 10 füzesini imha etti

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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husilerin ülkenin güneyine fırlattığı 10 balistik füzenin hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini bildirdi. Husilerin bugün Hamis Muşayt kentine fırlattığı seyir füzesi de havada engellenerek imha edildi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine fırlattığı 10 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellenerek imha edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonundan yapılan açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güney bölgesine 10 balistik füze fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, 10 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından önlenerek imha edildiği kaydedildi.

Husilerin bugün Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentine fırlattığı seyir füzesinin havada engellenerek imha edilmişti.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor. Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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