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Arap Koalisyonu, Husilerin Riyad'a fırlattığı iki balistik füzeyi imha etti

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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Husilerin başkent Riyad'ı hedef alan iki balistik füzesinin hava savunma sistemlerince imha edildiğini duyurdu. Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, füzelerin Riyad bölgesine fırlatıldığını belirtti.

Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, başkent Riyad'ı hedef alan iki balistik füzenin imha edildiğini duyurdu.

Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Riyad'ı iki balistik füze ile hedef aldığını belirtti.

Maliki, hava savunma sistemlerinin Husiler tarafından Riyad bölgesine fırlatılan iki balistik füzeyi imha ettiğini kaydetti.

Koalisyon Sözcüsü Maliki, kısa bir süre önce Suudi Arabistan'ın doğusunu hedef alan iki insansız hava aracının (İHA) da engellendiğini belirtmişti.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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