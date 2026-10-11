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Arap Koalisyonu, Husilerin El-Harc'a attığı balistik füzeyi engelledi

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Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Husilerin Suudi Arabistan'ın El-Harc vilayetine fırlattığı balistik füzenin engellendiğini duyurdu. Koalisyon Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, savunma sistemlerinin füzeyi El-Harc semalarında etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'ın El-Harc vilayetine Husiler tarafından fırlatılan bir balistik füzenin engellendiğini duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin, başkent Riyad'ın güneyindeki El-Harc vilayetini balistik füzeyle hedef aldığını belirtti.

Açıklamada, "Savunma sistemleri, Husi teröristler tarafından atılan füzeyi El-Harc vilayeti semalarında tespit edip etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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