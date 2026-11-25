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Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin attığı bir mühimmatın Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan Limanı'na düştüğünü duyurdu.

Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan kentinde bulunan limanı hedef aldığını belirtti.

Mühimmatın limana düşmesi sonucu hafif çapta maddi hasar oluştuğu kaydedildi.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybının bulunmadığı vurgulanan açıklamada, söz konusu mühimmatın türünün belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Husiler, Suudi Arabistan'ın, Yemen'in Kızıldeniz kıyısında kendilerinin kontrolünde bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda bulunan sivillere güvenlikleri için limanı tahliye etme çağrısı yapmıştı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise Suudi Arabistan'ın Hudeyde Limanı'na saldırı düzenlemesi halinde Cidde Limanı başta olmak üzere ülkenin Kızıldeniz'deki diğer limanlarını hedef alacaklarını iddia etmişti.

Kaynak: AA