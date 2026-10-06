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Arap Koalisyonu, Hamis Muşayt'a fırlatılan balistik füzeyi imha ettiğini açıkladı

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Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt'a fırlattığı balistik füzenin önlenerek imha edildiğini bildirdi. Suudi Sivil Havacılık Kurumu dün akşam Necran ve Cazan havalimanlarına yönelik saldırılarda 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt'a fırlattığı balistik füzenin önlenerek imha edildiğini bildirdi.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Husi milislerin Hamis Muşayt'a doğru fırlattığı balistik füze önlenerek imha edildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada başka ayrıntı paylaşılmadı.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Kurumu, dün akşam ülkenin güneybatısındaki Necran ve Cazan havalimanlarını hedef alan saldırılarda 3 kişinin yaralandığını ve maddi hasar meydana geldiğini duyurmuştu.

Husiler de dün, balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla Suudi Arabistan'da Necran ve Cazan'ın da aralarında bulunduğu bazı noktaları hedef alan 3 saldırı üzenlediklerini açıklamıştı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan hava sahasını kullanan uluslararası hava yolu şirketlerini uçuşlarını sürdürmemeleri konusunda uyarmıştı.

Seri, Mekke ve Medine hava sahaları hariç Suudi Arabistan hava sahasının artık Husilerin "operasyon alanı içinde" olduğunu öne sürmüştü.

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar son günlerde özellikle Taiz ve Babulmendeb çevresinde yoğunlaştı. Hükümet güçleri, Husilerin ilerleyişine karşı "Yemen Şafağı" operasyonunu başlatırken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu operasyona hava desteği sağlıyor.

Kaynak: AA
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