Haberler

Arap Birliğinden Yemen'deki gerginliğin derhal durdurulması çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arap Birliği, Yemen'deki ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin taleplerine cevap verilmemesinin ardından yaşanan gerginliklere dair derin endişe duyduğunu açıkladı. Genel Sekreter Ahmed Ebu Gayt, gerilimin durdurulması ve Arap dayanışma ruhunun korunması çağrısında bulundu.

Arap Birliği, Yemen'de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin (GGK) Başkanlık Konseyi'nin taleplerine yanıt vermemesinin ardından yaşanan tehlikeli gelişmelerden dolayı derin endişe duyduğunu belirtti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt yaptığı açıklamada, Yemen'in doğusundaki Hadramevt ve Mehra vilayetlerindeki gerilimin derhal durdurulması gerektiğini ifade etti.

Ebu Gayt, Arap Birliğinin bu krizle ilgili art arda aldığı kararlar doğrultusunda, Yemen'de meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonuna üye ülkelere, bu hassas dönemde Arap dayanışma ruhunun korunması, itidalin ön planda tutulması ve Yemen meşruiyetini destekleyen ortak tutuma bağlı kalınması çağrısında bulundu.

Sahada ayrılıkçı durumu zorla dayatmayı hedefleyen her türlü askeri hareketliliği kınayan Ebu Gayt, bunun Yemen toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini ve diyalog yoluyla ele alınması gereken Yemen'in güneyi meselesine ciddi zarar verdiğini vurguladı.

Ebu Gayt, ayrıca ayrılıkçı eğilimlerin Arap ulusal güvenliğine de zarar verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı

Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Okan Buruk'tan tutuklu futbolcusu Metehan Baltacı'ya sürpriz ziyaret

Okan Buruk'tan Silivri'ye sürpriz ziyaret
Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Son sözü "pişmanım" oldu ama müebbetten kurtulamadı
Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Galatasaray'dan bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusu! İşte o kullanıcılar

Gazetecisinden sanatçısına! Tam 18 kişi hakkında suç duyurusu
Kıyamet filmi gibi! Binlercesi her akşam aynı saatte geliyor

Kıyamet filmi gibi! Binlercesi her akşam aynı saatte geliyor