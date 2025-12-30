Arap Birliğinden Yemen'deki gerginliğin derhal durdurulması çağrısı

Arap Birliği, Yemen'de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin (GGK) Başkanlık Konseyi'nin taleplerine yanıt vermemesinin ardından yaşanan tehlikeli gelişmelerden dolayı derin endişe duyduğunu belirtti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt yaptığı açıklamada, Yemen'in doğusundaki Hadramevt ve Mehra vilayetlerindeki gerilimin derhal durdurulması gerektiğini ifade etti.

Ebu Gayt, Arap Birliğinin bu krizle ilgili art arda aldığı kararlar doğrultusunda, Yemen'de meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonuna üye ülkelere, bu hassas dönemde Arap dayanışma ruhunun korunması, itidalin ön planda tutulması ve Yemen meşruiyetini destekleyen ortak tutuma bağlı kalınması çağrısında bulundu.

Sahada ayrılıkçı durumu zorla dayatmayı hedefleyen her türlü askeri hareketliliği kınayan Ebu Gayt, bunun Yemen toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini ve diyalog yoluyla ele alınması gereken Yemen'in güneyi meselesine ciddi zarar verdiğini vurguladı.

Ebu Gayt, ayrıca ayrılıkçı eğilimlerin Arap ulusal güvenliğine de zarar verdiğini sözlerine ekledi.