Haberler

Arap Birliği, İsrail'in Somaliland'e temsilci atama kararına tepki gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arap Birliği, İsrail'in Somaliland'e diplomatik temsilci atamasını kınayarak, bunun Somali'nin egemenliğini ihlal ettiğini ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. Açıklamada, İsrail'in bu eyleminin Arap milli güvenliği için bir tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Arap Birliği, İsrail'in Somali'den tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland'e diplomatik temsilci atamasını kınadı.

Arap Birliği'nin konuya dair ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yazılı açıklama yayımlandı.

İsrail'in Somaliland'e diplomatik temsilci atamasının şiddetle kınandığı açıklamada, bunun Somali'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiği, uluslararası hukuka da aykırı olduğu bildirildi.

Açıklamada Arap Birliği'nin hiçbir şekilde Somaliland'ı tanımadığı vurgulanarak, İsrail'in bu adımlarının Arap milli güvenliği için tehdit oluşturduğu kaydedildi.

İsrail'in bu adımının Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Afrika Boynuzu ülkelerinin barış ve güvenliği için tehdit oluşturduğu vurgulanan açıklamada, ayrıca bölgenin jeopolitik haritasını, seyrüsefer özgürlüğünü ve uluslararası ticareti tehdit edecek şekilde yeniden şekillendirmeye yönelik tehlikeli bir girişim olduğu aktarıldı.

Tel Aviv'in bu yaklaşımının, uluslararası hukuk kuralları ve meşruiyeti hiçe sayma politikasını yansıttığı belirtilen açıklamada, İsrail yönetiminin siyasi, güvenlik ve askeri planlarını her türlü hukuki veya ahlaki değerlendirmenin üstünde tuttuğunu gösterdiği kaydedildi.

İsrail 15 Nisan'da Michael Lotem'in Somaliland bölgesine "büyükelçi" olarak atanmasını onaylamıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

